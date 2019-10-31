أخبار مصر | عضو تشريعية البرلمان: مقترح تعديل عمر الطفل من 18 إلى 15 عامًا يخالف المواثيق الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو تشريعية البرلمان: مقترح تعديل عمر الطفل من 18 إلى 15 عامًا يخالف المواثيق الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح النائب أيمن أبو العلا حول تعديل مشروع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والذى يتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب طفل لا يتجاوز عمره الخامسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

وقال "العليمي" في تصريح لـ"الخليج 365": إن هذا المقترح يخالف المواثيقةالدولية المتفق عليها، بأن الطفل هو الذي لم يبلغ الـ18 عامًا، وحال أن يصبح 15 عام فهو يعتبر مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى أنه قد يتسبب في وجود مشاكل دولية"، مؤكدًا أن قانون الطفل ليس وليد هذا العصر، وإنما يُعمل به منذ أكثر من 20 عامًا.

وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية إلى أن جميع المواثيق الدولية اتفقت على أن الطفل هو الذي لم يبلغ 18 عامًا، لافتًا أن هناك قوانين وعقوبات رادعة خاصة بالطفل الذي لم يبلغ 18 عام في حالة ارتكابه جُرم، وهو المعاقبة بالسجن، لذلك لسنا في حاجة إلى تغيير سن الطفولة.