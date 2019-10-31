أخبار مصر | "التيفود" ينتشر في مدرسة بالقاهرة.. وأولياء الأمور يستغيثون بوزير التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التيفود" ينتشر في مدرسة بالقاهرة.. وأولياء الأمور يستغيثون بوزير التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إحدى أولياء الأمور بمدرسة الشهيد عمرو عبده رشوان (مستقبل 9) بالتجمع الخامس، وهي مدرسة حكومية، عن حالة الرعب الذي يعيشها أولياء الأمور بسبب انتشار التيفود بالمدرسة.

وقالت، في تصريحات خاصة لـ"ألفجر"، إنه في الأسبوع الماضي اكتشفت ولية أمر طالبة بالمدرسة إصابة ابنتها بالتيفود بعدما أثبتت ذلك بالتحاليل.

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وأشارت ولية الأمر، إلى أنه بعدها ظهر حالتين بعد إصابتهم بارتفاع في درجات الحرارة، مضيفة أن المرض قد طال ابنتها حيث أثبتت التحاليل أن ابنتها مصابة بالتيفود وقالت إنهم طالبوا من مديرية الصحة بالقاهرة التدخل إلا أن مديرية الصحة قالت لهم "لابد وأن يتم الإبلاغ من الإدارة التعليمية".

وأكدت، أنهم قد طالبوا الإدارة التعليمية بغلق المدرسة إلا أن المدرسة قالت لهم: "مش هنقفل المدرسة إلا في حالة انتشار مرض الحمة الشوكية"، مضيفة أن كل هذا الأمر جاء من عدم نظافة المدرسة وعدم نظافة دورات المياه، قائلة إن أولياء الأمور قد اشتكوا مرارًا وتكرارًا أن كولدير المياه الذي يوجد في المدرسة يوجد به "مياه بالدود"، لافتة إلى أنه بالرغم من أن جميع التحاليل الطبية أثبتت إصابة الطلاب بالتيفود إلا أن مدير المدرسة يكابر بالاعتراف في ذلك الأمر.

وناشدت، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل وحل الأمر، خاصة أن المدرسة تقول لهم: "قعدوا أولادكم في البيت"، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطلاب.