أخبار مصر | المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم العاملون في المتحف المصري الكبير، صباح اليوم الخميس احتفالية بمناسبة التقدم والإنجاز الكبير في حجم الأعمال الإنشائية للمشروع الذي أطلق عليه المراقبون من الداخل والخارج مشروع القرن، ويأتي هذا الحجم في الإنجاز والتقدم الملحوظ خصيصًا به بعد تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحه الإشراف على المشروع والمنطقة المحيطة به.

ويجري العمل في الأعمال الإنشائية للمشروع علي قدم وساق، وفقًا لخطة طموح وضعتها الدولة للانتهاء منه وافتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، وقد قاربت أعمال الإنشاءات الهندسية علي الانتهاء بنسبة ٩٥٪، فيما تسير عمليات نقل وترميم الآثار والتجهيز لسيناريو العرض المتحفي بصورة منتظمة، حيث أن آخر دفعة من القطع الأثرية وصلت للمتحف 140 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير.

وفاجأ العاملون بالمتحف الكبير اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة بالاحتفال بيوم ميلاده، حيث يتصادف اليوم مع عيد ميلاد اللواء حيث قدم له العاملون بالمشروع التهنئة، ووجهوا له الشكر علي ضبط إيقاع العمل في المشروع، مما أدى إلى تحقيق نسب إنجاز يشهد لها الجميع.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع، ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.