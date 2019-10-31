أخبار مصر | ختام الدورة التدريبية الدولية "تعظيم عائد إيرادات المطارات" في مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام الدورة التدريبية الدولية "تعظيم عائد إيرادات المطارات" في مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الدولية التي نظمها المجلس الدولي للمطارات ACI بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للمطارات بعنوان "تعظيم عائد ايرادات المطارات" والتى أقيمت في الفترة من 27 الي 31 اكتوبر 2019 بمطار القاهرة الدولي.



وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المتدربين للاستفادة الكاملة من إمكانيات المطارات ووالتعرف على السياسات اللازمة لزيادة إيرادات المطارات حول العالم، وفهم التحديات التي تواجه بيئة المطارات، وأسس استهداف وجذب الجمهور، بالإضافة إلى فهم النقاط المحورية لايرادات المطارات وزيادة العائد.



وكما تستهدف هذه الدورة مديري المطارات والمديرين الماليين التنفيذين ومديري التسويق والشركات الخدمية في مجال الطيران.



جدير بالذكر أن مطار القاهرة هو واحد ضمن 5 محطات من المقرر أن يتم تدريس تلك الدورة فيها وهي مطاري مينوبولس وسان دييغو في الولايات المتحدة الامريكية وأبو ظبي في الإمارات، ومسقط في سلطنة عمان.

وذلك في حضور الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.