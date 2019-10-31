أخبار مصر | "صحة القليوبية" تتصدى لمافيا حلوى الأطفال.. ضبط 48000 سناكس و9240 مصاصة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة القليوبية" تتصدى لمافيا حلوى الأطفال.. ضبط 48000 سناكس و9240 مصاصة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية الصحة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور حمدي الطباخ، وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة على مصانع ومحلات بيع حلوي الأطفال، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي، وسامي رجب، مدير عام الأغذية بالقليوبية قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتعاون مع مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية بمداهمة أحد مصانع منتجات حلوي الأطفال وقد أسفرت تلك الحملة عن المضبوطات التالية:

1 - برميل زيت منتهي الصلاحية بوزن 50 كجم

2 - عدد ٣ شيكارة مصاصة غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر بوزن ٧٠ كجم بإجمالي عدد ( ٩٢٤٠ ) قطعة مصاصة

3 - عدد ٧٢ صندوق يحتوي الواحد علي ١٣ كجم مشروب تفاح كريزي مجهول المصدر بإجمالي وزن ٩٣٦ كجم باجمالي ( 43056) عبوة.

أكياس السناكس

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يوضع في كل منها مواد غير مصرح بوضعها داخل الأكياس في صورة لعب أطفال أو مصاصة وخلافه.

4 - 600 كرتونة سناكس كاتشب × 24 كيس إجمالي 14400 كيس

5 - 700 كرتونة سناكس جبنة ×24 إجمالي 16800 كيس

6 - 700 كرتونة سناكس خلطة سرية ×24 إجمالى 16800 كرتونة

وقد تم عمل محاضر للقرار ٩٦ بشأن اشتراطات النظافة الصحية والقرار ٩٧ بشأن عدم حمل شهادات صحية للعاملين والقرار رقم ١٠ بشأن الأغذية الغير صالحة كما تم رفع الأمر للجهات المختصة لاستصدار قرار الغلق.