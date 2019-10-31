شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: ندعم مصر في حماية أمنها المائي والان نبدء بالتفاصيل
أكد رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، الخميس، أن «فلسطين وقدسها وأرضها السليبة ومعاناة شعبها الصامد تظل قضية البرلمان العربي المحورية وهمه الأول، وأطالب المجتمع الدولي حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، التحرك الفوري والعاجل لالزام القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها قوة الاحتلال كل يوم بحق الشعب الفلسطيني من قتلٍ وترهيبٍ واعتقالٍ وتهجيرٍ وتدنيس للمقدسات، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مرحباً بدعوة فخامة الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات الفلسطينية، التي ستكون بدايةً لمصالحةٍ بين جميع الفصائل الفلسطينية تنهي الانقسام الفلسطيني وتعيد اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني».
وقال «السلمي» إن «البرلمان العربي يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، وندين بأشد العبارات قتل المتظاهرين وقوات الأمن وحرق مباني الدولة، ونحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، ونحيي الشعب اللبناني الذي خرج بكافة أطيافه ومكوناته للمطالبة بإنهاء النظام المحاصصي الطائفي وإقامة نظام مدني يقوم على المواطنة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتحقيق العيش الكريم».
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