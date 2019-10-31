شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر قائمة يسري عبدالكريم في انتخابات نادي القضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصرى اليوم» قائمة المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمرشح على رئاسة مجلس إدارة نادى القضاة، والذى ينافسه 4 مرشحين آخرين أبرزهم المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي المنتهية ولايته.

يترأس القائمة «عبدالكريم»، وتضم القائمة: المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية الأسبق، عن مقعد المتقاعدين، والمستشارين محمد عبده صالح، وأحمد هارون، وأحمد رجب، ومحمد أبازيد، وإيهاب السعدنى على مقعد المستشارين، والمستشارين أحمد عبدالراضى، وصلاح الشاهد، وأحمد مهابة، ومحمود عابدين، وعلى السيسى، على مقعد القضاة ورؤوساء المحاكم، والمستشارين مصطفى عبدالعال، ومحمد صلاح، وأحمد أبوشكر، ومحمد صلاح، ومحمد عبدون عن مقعد النيابة العامة.

وتجرى الانتخابات في 20 ديسمبر المقبل، على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.