شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نادي القضاة: لا طعون على أسماء المرشحين.. وقبول التنازلات 5 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، لم تتلق أية طلبات للطعن على أسماء المرشحين للانتخابات التى تجرى في 20 ديسمبر المقبل.

أضاف «رضا» فى بيان رسمى، الخميس، أن اللجنة حدّدت 4 نوفمبر المقبل لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، وقررت قبول التنازلات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 5 نوفمبر المقبل، على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمي خاص.

وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.