شكرا لقرائتكم خبر عن «دقائق الموت».. قصة طبيب تخدير توفّي داخل غرفة العمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كعادته قبل أكثر من 5 سنوات، لم يتأخر دكتور التخدير، أحمد البرج، 34 سنة، عن عمله داخل مستشفى «بركة السبع العام»، إذ ذهب صباح ثلاثاء عادي إلى غرفة العمليات، ليقوم بتخدير حالة طارئة، أدى الطبيب الثلاثيني عمله، ثم دخل حمام الغرفة، مرّت لحظات ولم يخرج «أحمد»، طرق زملاؤه الباب مرات عديدة، لكن بلا فائدة، فقرروا كسره، ووجدوه جثة هامدة مُمدة على أرض الحمام.

«قلبه وقف فجأة»، هكذا تذكّر شقيقه، محمد البرج، تفاصيل الوفاة المُفاجئة، مضيفًا: «أحمد راح الشغل عادي زي كل يوم، كان شغال نبطشية 48 ساعة متواصلة، تعب بعد ما خدّر الحالة، دخل الحمام، قلبه وقف لمدة 10 دقايق».

حاول زملاء «أحمد» إنعاش قلبُه الصغير، كما يقول شقيقه: «10 دقايق، الدم مبيوصلش لمخه، عملناله إنعاش، بدأ يتشنّج، نقلناه معهد ناصر، لكنه قلبه كان وقف»، صمت «محمد» للحظات، ثم أكمل: «أحمد أخويا بقاله فترة بيشتغل في ضغط كبير، حصل عجز في الدكاترة، فكان بياخُد أوقات 3 نبطشيات ورا بعض».

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وتابع: «في الفترة الأخيرة، قالي إنه اشتغل 17 عملية في يوم واحد، كان بياخد فلوس آه، لكن المقابل ميستاهلش التعب ده، في الآخر، خسر عُمره».

رغم المحاولات المُستمرة لإنعاش قلب «أحمد»، توفى الطبيب الثلاثيني بعد مرور 5 أيام، تاركًا طفل صغير وراءه، لم يتخط عمره 3 سنوات، وأمنيات عديدة كان يحلُم بتحقيقها في المستقبل، إذ يقول شقيقه: «أحمد كان بيجهّز أوراقه عشان يسافر ألمانيا، كان بيدرس اللغة، سافر ألمانيا مرتين ورجع، لما اتجوز خاف يروح عشان ابنه، اضطر يحقق حياته هنا، لكن للأسف عشان يجاري الحياة هنا، كان لازم يشتغل ويستحمل الضغط ده».

لم يكُن «أحمد» الطبيب الوحيد الذي توفى أثناء عمله خلال الفترة الأخيرة، ففي يونيو 2019، توفيّت دكتورة التخدير، مارجريت نبيل، داخل غرفة العمليات، أثناء عملها بغرفة عمليات مستشفى الساحل، وقال زوجها، حينها: «زوجتي كانت بحالة جيدة، قبل ذهابها للمستشفى، وبالفعل قامت بعملها، وخدّرت 3 حالات، لكن بسبب المجهود الزائد، شعرت بهبوط كبير ودوار، دخلت الحمام، وسقطت مغشيًا عليها، الأمر الذي تسبّب في إصابتها برأسها ووفاتها في الحال».

وفي فبراير 2016، لقى الدكتور محمد حسن هريدى، نائب التخدير بمستشفى كفر الشيخ العام، مصرعه أثناء قيامه بالاستعداد لتخدير إحدى الحالات لإجراء عملية جراحية داخل غرفة عمليات مستشفى كفر الشيخ العام، حاول الأطباء المتواجدين داخل غرفة العمليات إنقاذ الطبيب، اعتقادًا منهم أنه مصاب بأزمة قلبية إلا أنهم إكتشفوا أنه فارق الحياة وتوفى على الفور أثناء تأدية عمله داخل غرفة العمليات.

«مُسالم وطيب»، هكذا أنهى شقيق «أحمد» حديثه، قائلاً أمنية وحيدة: «يا ريت حد ياخُد باله ويهتم بابن أخويا، أخويا شهيد عمله وتضحيته».