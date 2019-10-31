شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطلق عددًا تذكاريًا من مجلة «مصر معاك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد العاشر من مجلتها الشهرية «مصر معاك»، والتي تعدُّ إحدى وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.
وأكدت الوزارة في بيان، الخميس، حرصها على أن يكون هذا العدد تذكاريًا بمناسبة انعقاد مؤتمر «مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار»؛ حيث تتناول فيه أبرز التوصيات التي نتجت عن المؤتمر، وانطباع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج عمّا تقدمه مصر من تسهيلات لتهيئة المناخ الاستثماري.
كما يتناول العدد أبرز نتائج المؤتمر، وزيارات المصريين بالخارج من المستثمرين ورجال الأعمال إلى العديد من المشروعات القومية.
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