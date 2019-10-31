شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. مصر تتولى رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية الدور الذي تقوم به الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التعاون الوطني والإقليمي والدولي ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير عملها وتعزيز قدراتها وتمكينها من حسن الاضطلاع بالمهام المناطة بها وذلك طبقا لمبادئ باريس.

وقال فائق، بمناسبة تولي مصر، رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر الجاري، إن الشبكة تضطلع بدعم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا وتعزيزها علاوة على تسهيل التنسيق فيما بينها، وكذلك مع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يذكر أن شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، تعد كياناً إقليمياً جامعاً، وتضم 44 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا.