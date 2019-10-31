شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل افتتاح السيسى مصنع الغازات الطبية والصناعية ‏رقم 3 بـ«أبو رواش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مصنع الغازات الطبية والصناعية ‏رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة وجاء الافتتاح استكمالا لجهود الدولة في تنفيذ المشروعات الصناعية المتخصصة ‏وتعميقها، حيث تعد شركة النصر للكيماويات أحد أهم قلاع مصر الوطنية والتي شهدت ‏تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في العديد ‏من مجالات الكيماويات المتوسطة.‏

واستمع الرئيس السيسي إلى عرض تفصيلي لمصنع النصر للكيماويات الوسيطة فضلا ‏عن الاستماع إلى شرح تفصيلي عن غرف التحكم بالمصنعين الجديدين، كما التقط ‏الرئيس السيسي الصور التذكارية مع كبار رجال الدولة والمهندسين والعاملين بالمجمع.‏

وحرص الرئيس السيسى على تقديم الشباب المرافقين له لافتتاح مصنع فوق أكسيد ‏الهيدروجين خلال جولته التفقدية لمصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.‏

كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان «طاقة حياة» عن نشاط شركة النصر ‏للكيماويات الوسيطة وتفاصيل افتتاح مصنع للغازات الطبية والصناعية وآخر لفوق أكسيد ‏الهيدروجين.‏

وقال الرئيس السيسى خلال الافتتاح إنه خلال الفترة الماضية نصح الإعلاميين والشعب ‏المصرى بعدم التأثر باى شئ نهائيًا، مضيفًا: «أوعوا حد يأثر عليكم ويشككم في نفسكم ‏دى حالة موجودة منذ 80 سنة وهى حالة عدم اليقين والتشكك ومحاولة التفرقة بين الناس ‏وبعضها»، متابعا: «أنه يجب ان نكون متماسكين جدًا وألا نتأثر بها، مشيرًا إلى أننا ‏نتقدم وسنتقدم أكثر والمهم اننا دائمًا المفروض نبقى فاهمين انهم في حالة عداء لا تنتهى ‏وهم أهل إفك وأهل شر»، وتابع: «الوصف في مكانه احنا لازم كل واحد يعمل في ‏مصر يعمل أكثر وألا يتأثر، مؤكدًا أن الشعب المصرى واعى أوى ومتنتبه اوى».‏

وأكد السيسى أن الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين والتصدي للشائعات ‏التي يروجها أهل الشر، مؤكدًا أن ما تواجهه مصر حرب إعلامية وحرب شائعات ‏ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول التأثير على وعي المصريين ،مشددا على أنه ‏يجب أن نتحدث كثيرًا ونشكل وعي شعبنا، وألا نترك فرصة أو فراغًا لأي أحد لكي ‏ينتهزها.‏

وتابع: «هناك حالة من التشكيك في كل شيء، حالة مرتبطة بمنهج لدى الإرهابيين ‏شايفين كله سيئ إلا هما»، موضحًا ان مؤسسات الدولة دائمًا حاضرة في مواجهة أي ‏تحرك أو أي شائعات.‏

وأوضح أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة ‏من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص ‏مرحب بها، متابعا: «أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح»، معلقا: «من يريد ‏المشاركة لا يوجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين».‏‎

وقال: «الصندوق السيادي لمصر سنعلن عن حجمه وإيراداته ومش من فراغ ‏وهنعلن عنه بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن تلك الشركات أصولها ‏مصرية ولصالح الشعب واقتصاد البلد مش لحد تاني.‏

وأكد على استعداده الكامل لأن يكون افتتاح المشاريع الكبيرة بصفة مستمرة ودائمة، مؤكدًا أنه ‏حتى لو كان الأسبوعين اللي جايين لو قولتولى هنفتتح كل يومين مشروع أنا جاهز حتى لو كانت ‏الساعة الخامسة صباحا، مضيفا أنه لن يتم السماح لمن يريد الأذى والنيل من الروح المعنوية ‏للمصريين.‏‎

وتابع: «اقفوا لاجل خاطر بلدكوا وابنائكوا وأحفادكوا مش لصالح حد ولأجل ‏خاطر أهلنا ومش هنكسر في معنوياتهم وآمالها»، متابعا: «أرجو ان احنا نكون منتبهين للى ‏بيحصل في المنطقة كلها».‏

وأوضح الرئيس أنه من المهم إدراك أن القوات المسلحة تقوم بدورها وتساند القطاع الخاص، ‏مشددا على أن كل القطاع المدني العامل بمصانع القوات المسلحة يأتي بمنتجات استراتيجية غير ‏موجودة في مصر وأشار إلى أنه من المهم إعطاء الأمل للمواطنين بوجود تغيير ووجود فرص عمل لأنها حساسة ‏وضرورة مثل الماء والهواء، مشددا على أن عدد العمال العاملين في القطاع عشرات الآلاف من ‏العمال.‏

وأكد الرئيس أن الشعب عليه مسؤولية للتصدى للإعلام إذا كان هناك قصور من الدولة أو ‏المسئولين، مشيرا إلى أن النائب العام هو حارس وحامي الشعب المصرى، لافتًا إلى أنه يجب ‏التصدى لحرب الشائعات التي تواجهها مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ان حرب التشكيك ‏وعدم اليقين بدأت منذ 80 عامًا، قائلًا: «أنا بقول على الهوا تصدوا وأعملوا لجان وفتشوا ‏واعملوا تقارير وأعلنوها للناس لتوضيح الحقيقة للناس».‏

وأضاف الرئيس السيسي أنه على المؤسسات مسئولية لحماية مصر من أجل صالحها وليس ‏لصالح النظام، موضحًا أن العمل مستمر في تنمية الدولة، وأنه ستكون هناك افتتاحات كثيرة لعدد ‏من المشروعات في الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وتابع الرئيس السيسى: «بنشتغل ‏وهنشتغل وهنفتتح كل مشاريعنا، واللى هيزعل يتفلق».‏

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن كل موضوع يحتاج أن يعلن على الشعب والرد على الاتهامات ‏التي تنتشر خلال السوشيال ميديا، لذلك على كل اللجان المتخصصة أن تصدر بيانات لتوضيح ‏الأمور، لذلك أطالب نواب الشعب بالتأكد من الحقائق والشائعات.‏

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وأضاف توجيه اتهام أو اساءة من الممكن أن يكون صحيح أو غير صحيح، والبرلمان مسؤول عن ‏التحقيق من صحة هذا الاتهام، لافتا إلى أنه على مؤسسات الدولة كاملة أن تتوافر جهودها لإيجاد ‏الحقيقة كاملة.

ومن جانبه قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز ‏يسعى بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية ‏في العديد من الخدمات جميع المجالات التي تتماشى مع خطط التنمية الشاملة في مصر.‏‎

وأوضح اللواء مصطفى أمين، أن مجمعات الصناعات الثقيلة والمتخصصة كالأسمنت وحديد ‏التسليح والرخام والجرانيت والأسمنت والكيماويات المختلفة تهدف إلى المساهمة في توفير ‏احتياج السوق المحلية منها، والاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد منها.‏‎

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة شهدت ‏في أغسطس الماضي افتتاح المجمع العملاق لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ‏الذي يتكون من 9 مصانع.‏

وأكد أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أتاح المشروعات المختلفة خلال العامين 2018 ‏و2019 فقط، مؤكدًا أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفر أكثر من 16 ألف فرصة عمل ‏للشباب الخريجين في مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.‏

وأوضح أن مجمع مصانع أبورواش به مصنعين أحدهما للغازات الطبية والصناعية والآخر ‏لإنتاج مادة فوق أكسيد الهيدروجين وتم إنشاء المصنعين على مساحة 46 ألف متر مربع في ‏منطقة مجمع مصانع الشركة بأبورواش، وأصبحت عدد المصانع 19 مصنعا و37 مصنعا من ‏إجمالي المصانع التي أنشأتها الشركة في الجيزة والفيوم والعين السخنة، مشيرا إلى أن شركة ‏النصر للكيماويات الوسيطة شهدت في أغسطس الماضي، افتتاح المجمع العملاق لإنتاج الأسمدة ‏الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة الذي يتكون من 9 مصانع.‏

وقال إن مصنع الغازات الطبية والصناعية، يعد هو المصنع الثالث لدى الشركة، وتتعاظم أهمية ‏هذه المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلية منها، مضيفا أن من أهم هذه الغازات، غاز ‏الاكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية.‏

وأشار اللواء مصطفى أمين، إلى أن منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون أهمية، ‏لانهم اللازمين للعديد من العمليات الانتاجية وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات ‏المنتجات البترولية.‏

في حين قال اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات ‏الوسيطة، إن مصنع ثانى أكسيد الهيدروجين هو الأول في مصر ويستخدم في صناعة المنسوجات ‏والورق والمنسوجات الغذائية، لافتًا إلى أن حجم الاستيراد السنوى للمادة في حدود 15 ألف طن، ‏والهدف من إنشاء المصنع توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين في مصر واستغلال غاز ‏الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور‎.

وأضاف أن المصنع يعمل على توفير العملات الأجنبية مع تصدير الفائض للشركات العالمية، ‏موضحًا أنه اشترك في أعمال التركيبات والمعدات نحو 20 شركة مدينة،مؤكدا أنه تم إمداد بعض ‏الشركات المصرية العاملة في صناعة النسيج بالمنتج الجديد، وكان مردود تلك الشركات جيدًا ‏وعلى جودة المنتج وسعره وتوفره، مما يرشد الوقت والجهد المطلوب لاستيراد المنتج من ‏الخارج، مشيرا إلى أن إجمالى العاملين بالمقر الرئيسي بالشركة في أبورواش وفرعيها بالفيوم ‏والعين السخنة 4 آلاف عامل ومهندس، حيث وفرت لهم التأهيل والتدريب على أيدى أمهر ‏المهندسين، كما تم توفير 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال النقل والتوزيع ‏والتركيبات وللمنتجات.‏‎

وأوضح أن الشركة قامت بالعديد من الإجراءات البيئية الإضافية من خلال تزويد مصنع الغازات ‏الطبية والصناعية بكاتم للصوت وإنشاء وحدة لفصل المذيبات ومعالجتها مصنع فوق أكسيد ‏الهيدروجين، وإعادة تدوير المياه في العملية الصناعية ورى المساحات الخضراء والاهتمام بزيادة ‏المسطحات الخضراء لأنها خير دليل على مدى التزام الشركة بتنفيذ جميع الإجراءات البيئية ‏المطلوبة لمنع أي تلوث بيئى.‏

وأكد اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف أن الهدف وراء إنشاء مصانع جديدة هو ضخ دماء ‏جديدة في شرايين شركة النصر التي تعد اقدم واكبر شركات الخدمة الوطنية مؤكدا انه واجهنا ‏تحديات صعبة لانشاء 11 مصنع وما يتبعه من بنية تحتية بنفس القوة الفنية واقصر مدة زمنية.‏

وأضاف رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنه بالدعم المستمر من القيادة ‏السياسية للرئيس السيسي نجحنا في التغلب على المصاعب التي واجهتنا وتم إنشاء ما يقرب من ‏‏37 مصنعا منهم 15 مصنعا تم إنشاؤهم في آخر 5 سنوات.‏‎ ‎

وتابع أن أبرز ما تم إنشاؤه 4 مصانع لانتاج الكلور والصودا الكاوية لخدمة مياه الشرب والصرف ‏الصحي وانتاج الكيماويات الاخرى لامداد قطاعات الدولة وأيضا تم إنشاء 4 مصانع للمبيدات ‏والمخلفات الصناعية الصلبة و4 مصانع لانتاج الايروسولات المختلفة للقضاء على الحشرات ‏والحفاظ على الصحة العامة و4 مصانع للخدمات الطبية لامداد المستشفيات.‏

واشار رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة إلى أنه تم أيضا إنشاء مصنعين ‏للشبة السائلة لمنظومة المياه والصرف الصحي و12 مصنعا لانتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض ‏الفوسفوريك لخدمة قطاع الزراعة و4 مصانع لإنتاج المصانع الكبيريتية المركزة والمستخدمة في ‏صناعة الأسمدة والعديد من الصناعات الكيماوية.‏

وقال رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنه ستتضاعف قوة الشركة لإمداد نحو ‏‏100 مستشفى ومركز طبي بالاكسجين السائل وسيتم تزويد هيئة الاسعاف المصرية بحوالى 30 ‏الف اسطوانة اوكسجين سنويا.‏

وأهدى اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات ‏الوسيطة، الرئيس عبدالفتاح السيسى نسخة من المصحف الشريف.‏