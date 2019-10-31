شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل افتتاح السيسى مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 بـ«أبو رواش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة وجاء الافتتاح استكمالا لجهود الدولة في تنفيذ المشروعات الصناعية المتخصصة وتعميقها، حيث تعد شركة النصر للكيماويات أحد أهم قلاع مصر الوطنية والتي شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.
واستمع الرئيس السيسي إلى عرض تفصيلي لمصنع النصر للكيماويات الوسيطة فضلا عن الاستماع إلى شرح تفصيلي عن غرف التحكم بالمصنعين الجديدين، كما التقط الرئيس السيسي الصور التذكارية مع كبار رجال الدولة والمهندسين والعاملين بالمجمع.
وحرص الرئيس السيسى على تقديم الشباب المرافقين له لافتتاح مصنع فوق أكسيد الهيدروجين خلال جولته التفقدية لمصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.
كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان «طاقة حياة» عن نشاط شركة النصر للكيماويات الوسيطة وتفاصيل افتتاح مصنع للغازات الطبية والصناعية وآخر لفوق أكسيد الهيدروجين.
وقال الرئيس السيسى خلال الافتتاح إنه خلال الفترة الماضية نصح الإعلاميين والشعب المصرى بعدم التأثر باى شئ نهائيًا، مضيفًا: «أوعوا حد يأثر عليكم ويشككم في نفسكم دى حالة موجودة منذ 80 سنة وهى حالة عدم اليقين والتشكك ومحاولة التفرقة بين الناس وبعضها»، متابعا: «أنه يجب ان نكون متماسكين جدًا وألا نتأثر بها، مشيرًا إلى أننا نتقدم وسنتقدم أكثر والمهم اننا دائمًا المفروض نبقى فاهمين انهم في حالة عداء لا تنتهى وهم أهل إفك وأهل شر»، وتابع: «الوصف في مكانه احنا لازم كل واحد يعمل في مصر يعمل أكثر وألا يتأثر، مؤكدًا أن الشعب المصرى واعى أوى ومتنتبه اوى».
وأكد السيسى أن الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين والتصدي للشائعات التي يروجها أهل الشر، مؤكدًا أن ما تواجهه مصر حرب إعلامية وحرب شائعات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول التأثير على وعي المصريين ،مشددا على أنه يجب أن نتحدث كثيرًا ونشكل وعي شعبنا، وألا نترك فرصة أو فراغًا لأي أحد لكي ينتهزها.
وتابع: «هناك حالة من التشكيك في كل شيء، حالة مرتبطة بمنهج لدى الإرهابيين شايفين كله سيئ إلا هما»، موضحًا ان مؤسسات الدولة دائمًا حاضرة في مواجهة أي تحرك أو أي شائعات.
وأوضح أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص مرحب بها، متابعا: «أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح»، معلقا: «من يريد المشاركة لا يوجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين».
وقال: «الصندوق السيادي لمصر سنعلن عن حجمه وإيراداته ومش من فراغ وهنعلن عنه بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن تلك الشركات أصولها مصرية ولصالح الشعب واقتصاد البلد مش لحد تاني.
وأكد على استعداده الكامل لأن يكون افتتاح المشاريع الكبيرة بصفة مستمرة ودائمة، مؤكدًا أنه حتى لو كان الأسبوعين اللي جايين لو قولتولى هنفتتح كل يومين مشروع أنا جاهز حتى لو كانت الساعة الخامسة صباحا، مضيفا أنه لن يتم السماح لمن يريد الأذى والنيل من الروح المعنوية للمصريين.
وتابع: «اقفوا لاجل خاطر بلدكوا وابنائكوا وأحفادكوا مش لصالح حد ولأجل خاطر أهلنا ومش هنكسر في معنوياتهم وآمالها»، متابعا: «أرجو ان احنا نكون منتبهين للى بيحصل في المنطقة كلها».
وأوضح الرئيس أنه من المهم إدراك أن القوات المسلحة تقوم بدورها وتساند القطاع الخاص، مشددا على أن كل القطاع المدني العامل بمصانع القوات المسلحة يأتي بمنتجات استراتيجية غير موجودة في مصر وأشار إلى أنه من المهم إعطاء الأمل للمواطنين بوجود تغيير ووجود فرص عمل لأنها حساسة وضرورة مثل الماء والهواء، مشددا على أن عدد العمال العاملين في القطاع عشرات الآلاف من العمال.
وأكد الرئيس أن الشعب عليه مسؤولية للتصدى للإعلام إذا كان هناك قصور من الدولة أو المسئولين، مشيرا إلى أن النائب العام هو حارس وحامي الشعب المصرى، لافتًا إلى أنه يجب التصدى لحرب الشائعات التي تواجهها مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ان حرب التشكيك وعدم اليقين بدأت منذ 80 عامًا، قائلًا: «أنا بقول على الهوا تصدوا وأعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وأعلنوها للناس لتوضيح الحقيقة للناس».
وأضاف الرئيس السيسي أنه على المؤسسات مسئولية لحماية مصر من أجل صالحها وليس لصالح النظام، موضحًا أن العمل مستمر في تنمية الدولة، وأنه ستكون هناك افتتاحات كثيرة لعدد من المشروعات في الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وتابع الرئيس السيسى: «بنشتغل وهنشتغل وهنفتتح كل مشاريعنا، واللى هيزعل يتفلق».
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن كل موضوع يحتاج أن يعلن على الشعب والرد على الاتهامات التي تنتشر خلال السوشيال ميديا، لذلك على كل اللجان المتخصصة أن تصدر بيانات لتوضيح الأمور، لذلك أطالب نواب الشعب بالتأكد من الحقائق والشائعات.
وأضاف توجيه اتهام أو اساءة من الممكن أن يكون صحيح أو غير صحيح، والبرلمان مسؤول عن التحقيق من صحة هذا الاتهام، لافتا إلى أنه على مؤسسات الدولة كاملة أن تتوافر جهودها لإيجاد الحقيقة كاملة.
ومن جانبه قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز يسعى بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من الخدمات جميع المجالات التي تتماشى مع خطط التنمية الشاملة في مصر.
وأوضح اللواء مصطفى أمين، أن مجمعات الصناعات الثقيلة والمتخصصة كالأسمنت وحديد التسليح والرخام والجرانيت والأسمنت والكيماويات المختلفة تهدف إلى المساهمة في توفير احتياج السوق المحلية منها، والاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد منها.
وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة شهدت في أغسطس الماضي افتتاح المجمع العملاق لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة الذي يتكون من 9 مصانع.
وأكد أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أتاح المشروعات المختلفة خلال العامين 2018 و2019 فقط، مؤكدًا أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفر أكثر من 16 ألف فرصة عمل للشباب الخريجين في مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.
وأوضح أن مجمع مصانع أبورواش به مصنعين أحدهما للغازات الطبية والصناعية والآخر لإنتاج مادة فوق أكسيد الهيدروجين وتم إنشاء المصنعين على مساحة 46 ألف متر مربع في منطقة مجمع مصانع الشركة بأبورواش، وأصبحت عدد المصانع 19 مصنعا و37 مصنعا من إجمالي المصانع التي أنشأتها الشركة في الجيزة والفيوم والعين السخنة، مشيرا إلى أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة شهدت في أغسطس الماضي، افتتاح المجمع العملاق لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة الذي يتكون من 9 مصانع.
وقال إن مصنع الغازات الطبية والصناعية، يعد هو المصنع الثالث لدى الشركة، وتتعاظم أهمية هذه المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلية منها، مضيفا أن من أهم هذه الغازات، غاز الاكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية.
وأشار اللواء مصطفى أمين، إلى أن منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون أهمية، لانهم اللازمين للعديد من العمليات الانتاجية وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.
في حين قال اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن مصنع ثانى أكسيد الهيدروجين هو الأول في مصر ويستخدم في صناعة المنسوجات والورق والمنسوجات الغذائية، لافتًا إلى أن حجم الاستيراد السنوى للمادة في حدود 15 ألف طن، والهدف من إنشاء المصنع توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين في مصر واستغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور.
وأضاف أن المصنع يعمل على توفير العملات الأجنبية مع تصدير الفائض للشركات العالمية، موضحًا أنه اشترك في أعمال التركيبات والمعدات نحو 20 شركة مدينة،مؤكدا أنه تم إمداد بعض الشركات المصرية العاملة في صناعة النسيج بالمنتج الجديد، وكان مردود تلك الشركات جيدًا وعلى جودة المنتج وسعره وتوفره، مما يرشد الوقت والجهد المطلوب لاستيراد المنتج من الخارج، مشيرا إلى أن إجمالى العاملين بالمقر الرئيسي بالشركة في أبورواش وفرعيها بالفيوم والعين السخنة 4 آلاف عامل ومهندس، حيث وفرت لهم التأهيل والتدريب على أيدى أمهر المهندسين، كما تم توفير 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال النقل والتوزيع والتركيبات وللمنتجات.
وأوضح أن الشركة قامت بالعديد من الإجراءات البيئية الإضافية من خلال تزويد مصنع الغازات الطبية والصناعية بكاتم للصوت وإنشاء وحدة لفصل المذيبات ومعالجتها مصنع فوق أكسيد الهيدروجين، وإعادة تدوير المياه في العملية الصناعية ورى المساحات الخضراء والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لأنها خير دليل على مدى التزام الشركة بتنفيذ جميع الإجراءات البيئية المطلوبة لمنع أي تلوث بيئى.
وأكد اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف أن الهدف وراء إنشاء مصانع جديدة هو ضخ دماء جديدة في شرايين شركة النصر التي تعد اقدم واكبر شركات الخدمة الوطنية مؤكدا انه واجهنا تحديات صعبة لانشاء 11 مصنع وما يتبعه من بنية تحتية بنفس القوة الفنية واقصر مدة زمنية.
وأضاف رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنه بالدعم المستمر من القيادة السياسية للرئيس السيسي نجحنا في التغلب على المصاعب التي واجهتنا وتم إنشاء ما يقرب من 37 مصنعا منهم 15 مصنعا تم إنشاؤهم في آخر 5 سنوات.
وتابع أن أبرز ما تم إنشاؤه 4 مصانع لانتاج الكلور والصودا الكاوية لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي وانتاج الكيماويات الاخرى لامداد قطاعات الدولة وأيضا تم إنشاء 4 مصانع للمبيدات والمخلفات الصناعية الصلبة و4 مصانع لانتاج الايروسولات المختلفة للقضاء على الحشرات والحفاظ على الصحة العامة و4 مصانع للخدمات الطبية لامداد المستشفيات.
واشار رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة إلى أنه تم أيضا إنشاء مصنعين للشبة السائلة لمنظومة المياه والصرف الصحي و12 مصنعا لانتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك لخدمة قطاع الزراعة و4 مصانع لإنتاج المصانع الكبيريتية المركزة والمستخدمة في صناعة الأسمدة والعديد من الصناعات الكيماوية.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنه ستتضاعف قوة الشركة لإمداد نحو 100 مستشفى ومركز طبي بالاكسجين السائل وسيتم تزويد هيئة الاسعاف المصرية بحوالى 30 الف اسطوانة اوكسجين سنويا.
وأهدى اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، الرئيس عبدالفتاح السيسى نسخة من المصحف الشريف.
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