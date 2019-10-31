شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي الثامن لكلية التربية الرياضية للبنات بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان، بعنوان «آفاق مستقبلية للرياضة العربية والإفريقية 2030»، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة حنان عبدالفتاح عميد كلية تربية رياضية بنات، وممثلين عن الوفود العربية والأجنبية.

وأكد «عبدالغفار»، أن الرياضة النسائية أصبحت مهمة للغاية ويجب الاهتمام بها كالاهتمام برياضة الرجال، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان تعتبر من الكليات الرائدة في الوطن العربي، مطالبا بضرورة تطوير الصالات الرياضية والملاعب في أقرب وقت ممكن.

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وأوضح الوزير، أن الرياضة تواجه تحديا كبيرا بسبب إقبال الشباب على الألعاب الإلكترونية التي تعمل على الخمول والكسل بدلا من اللجوء إلى الرياضة التي تمنح الجسد الحيوية والنشاط.

ومن حانبه أكد «نجم»، أن كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، تعد إحدى القلاع الرياضية في الوطن العربي، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالرياضة خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش نحو 85 بحثا، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة وفود من الكويت والجزائر والعراق ممثلين عن الجانب العربي، ووفود من رومانيا وألمانيا وإسبانيا ممثلين عن الجانب الأوروبي.