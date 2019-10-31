شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لياو لى شيانج، سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بمشاريع التعاون بين مصر والصين في إطار خطط تطوير التعليم.

وأكد «شوقي» عمق العلاقات المصرية الصينية، ووجه الشكر للحكومة الصينية لتقديم الدعم لمصر وللتعليم المصري.

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ومن جهته، أعرب السفير الصيني عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدًا ببرنامج إصلاح التعليم والتطور الذي تحقق في العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن السفارة الصينية على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مشروعها القومي.

وناقش اللقاء مجالات التعاون بين الجانبين ومن بينها: تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، وإنشاء ورشة لوبان- مصر بالتعاون مع كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية من أجل مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.

وفي نهاية اللقاء وجه الدكتور طارق شوقي بتشكيل لجنة من داخل الوزارة لمتابعة الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للشؤون الاستراتيجية، والدكتور أحمد ضاهر مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية.