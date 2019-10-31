خلال يوم.. تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 220 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط" 221 قطعة سلاح ناري، 284 قضية مخدرات، وتنفيذ 80908 حكم قضائي متنوع". جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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