بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة الثلاثة لسرقة الهواتف المحمولة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا، في القبض على 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بناحية كفر المنصورة بدائرة قسم شرطة المنيا، لاتهامهم بتشكيل عصابة فيما بينهم تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام.
وعقب التأكد من صحة المعلومات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 حوادث بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "4 أشخاص مقيمين بمحافظة المنيا"، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وإعادة المسروقات لأصحابها.
جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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