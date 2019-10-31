بعد 3 جرائم.. سقوط عصابة تخصصت في سرقة مركبات "التوك توك" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن بأسيوط ألقي القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك كرها عن قائديها بأسيوط.

ورد بلاغ لمركز شرطة أسيوط من إحدى المستشفيات بشأن إصابة أحد الأشخاص (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط) بطعنات متفرقة وما قرره بقيام شخصان بطلب توصيلهما لإحدى القرى بدائرة المركز، وحال سيرهم بالطريق قام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته واستوليا على المركبة وهربا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وأسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص (لاثنين منهما معلومات جنائية مسجلة).

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ألقت أجهزة الأمن القبض على 6 أفراد التشكيل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط (الهاتف المحمول، و"التوك توك" الخاص بالمجني عليه)، ومركبة أخرى يستخدمها الجناة في تنقلاتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث أخرى بدائرة المركز ومركز منفلوط، وأرشدوا عن المسروقات، وكانت عبارة عن "2 توك توك"، وكذا (بندقية آلية "المستخدمة في ارتكاب الوقائع")، وتكثف أجهزة الأمن بأسيوط جهودها لضبط باقي المتهمين.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.