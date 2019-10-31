خلال مداهمة للسحر والجمال.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من نبات البانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال

وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر. وباستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان تم ضبط عاطل، سبق اتهامه في قضية "سلاح أبيض، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" لاتجاره في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته "1,500 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – فرد خرطوش و 4 طلقات لذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول" ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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