ضبط شخص استولى على نصف مليون جنيه من حساب بنكي بتوكيل مزور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتزوير توكيل للمعاملات البنكية لأحد المواطنين والاستيلاء بموجبه على أكثر من 500 ألف جنيه من حسابه الشخصي بأحد البنوك.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتزوير توكيل خاص بالبنوك يفيد توكيل مقدم البلاغ، بالتعامل على حسابه بأحد البنوك بالسحب والإيداع حيث قام بسحب مبالغ مالية من حسابه الخاص على دفعات.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت أن وراء الواقعة شخصين، أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تزوير"- مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، حيث قاما بتزوير توكيل خاص بالبنوك منسوب صدوره لأحد مكاتب الشهر العقاري يفيد توكيل مقدم البلاغ، لأحدهما بالتعامل على حسابه بالسحب والإيداع وقيامة بسحب مبلغ مالي قدره 502,960 ألف جنيه بموجب التوكيل المزور.

بالاستعلام من مكتب توثيق الشهر العقاري، أفاد بعدم صحة التوكيل وأنه غير صادر من المكتب وتم ضبط أحد المتهمين وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني، حيث تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبطه.