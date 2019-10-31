النيران التهمت السقف.. إخماد حريق بشركة أدوية في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، حريقا محدودا اندلع في شركة للأدوية بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الثانية.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بتعزيزات من سيارات الإطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء أكتوبر موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران.

ونجح رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتبين نشوبه في شركة "كيما فارم"، وتحديدا السقف المصنوع من "الجمالون" على مساحة 20 مترا.

وأجرى رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق كاملة.