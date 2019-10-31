نادي القضاة: لا طعون على مرشحي الانتخابات.. والتنازل يبدأ 5 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرَّح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، اليوم الخميس، أن اللجنة المُشرفة على انتخابات النادي لم تتلق أية طعون على أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم.

وقال المستشار رضا محمود في بيان رسمي، إن المدة المحددة لاستقبال الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات انتهت في الثانية ظهر اليوم الخميس.

وحددت اللجنة الإثنين المقبل 4 نوفمبر لإعلان القوائم النهائية للمرشحين.

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وقررت اللجنة فتح قبول التنازلات من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر وحتى الأربعاء 20 نوفمبر، على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمي خاص.

وتقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس؛ و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و16 رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميًا عامًا ورئيسًا للنيابة ووكيلًا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

وأضاف؛ أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق؛ إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.