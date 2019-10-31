اندلاع حريق في شركة أدوية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في شركة للأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الثانية. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بتعزيزات من سيارات الإطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء أكتوبر موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران. وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط المكان لتيسير مهمة رجال الإطفاء.

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