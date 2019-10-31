بأسلوب التخدير.. عصابة نسائية وراء ارتكاب 4 جرائم سرقة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الامن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقه المواطنين بأسلوب التخدير.

تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بخارج المنزل واتصالها بزوجها تجاوب معها مجهول وأبلغها بقيامه بسرقة هاتف زوجها وحقيبة بها بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية لوجود خلافات بينهما، وعقب عودتها لمسكنها فوجئت بزوجها مقيد اليدين وبه إصابة بالأنف ويهذي بكلمات غير مفهومة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة ونقله للمستشفى لإسعافه.

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فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة (سيدتان).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما "جهاز DVD، جهاز لوحى "تابلت"، 5 هواتف محمولة، أقراص لعقار طبي، "سرنجة" فارغة، مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة باستخدام الأقراص المضبوطة وأضافتا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقات بأسلوب التخدير والاستيلاء عقب ذلك على متعلقات المجني عليهم والتصرف فيها بالبيع لدى عملائهم وارتكابهما 4 حوادث أخرى بدائرة القسم وأضافتا بالاستعانة بشخصين (عاطلان - "لأحدهما معلومات جنائية") في ارتكاب إحدى الوقائع حيث أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ذلك، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيالة التحقيق.