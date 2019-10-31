وكيل المعاهد الأزهرية يستقبل بطلات العالم للكاراتيه بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

استقبل الشيخ أحمد عبدالعظيم وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، بمطار القاهرة، اليوم الخميس، الطالبات الفائزات ببطولة العالم في الكاراتيه للناشئين، والفائزة بالميدالية البرونزية في بطولة الجمباز، نائبا عن رئيس القطاع.

وهنأ قطاع المعاهد الأزهرية الطالبات "بسملة محمود حسن، بالصف الأول الثانوي بمعهد فتيات ههيا بالشرقية، وفاطمة عبد الناصر سرو، بالصف الثالث الإعدادي بمعهد فتيات مدينة نصر النموذجي بالقاهرة، ورقية رجب زيدان بالصف الثاني الابتدائي بمعهد رمضان بالغربية"، بمطار القاهرة، بعد حصولهن على بطولة العالم للكاراتيه بتشيلي، وحصول الثالثة على الميدالية البرونزية في الجمباز.

حضر الاستقبال الشيخ مصطفى وافي رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، والشيخ عبدالحميد عودة من قطاع المعاهد.