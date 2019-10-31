رئيس الوزراء: جائزة التميز الحكومي إلزامية بجميع الجهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جائزة التميز الحكومي ستكون إلزامية وليست طواعية، بجميع الجهات.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي، ظهر الخميس، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وأوضح "مدبولي" أنه طالب وزيرة التخطيط بمضاعفة القيمة المالية للجائزة؛ لتشجيع المنافسة وإذكاء فكر التميز بين وحدات الجهاز الإداري وكافة المستويات، والنظر في استحداثها في مجالي التعليم والصحة.

وقال مدبولي: "لا يوجد إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري، وكلاهما طرفا معادلة التنمية الشاملة والمستدامة، ونسعى إلى انتقال مصر للمكانة التي تليق بها، ويدعمنا في ذلك وعي وثقة الشعب".

ووجه رئيس الوزراء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي، مضيفا "أرق معاني الود للإمارات للمشاركة المتميزة والفاعلة، وخالص التحية لها قيادة وحكومة وشعبا".