طلب إحاطة بشأن النظام الجديد لتكليف الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن نظام تكليف الأطباء الجديد، وتفاصيل وآليات التطبيق على أرض الواقع، مطالبا بعقد اجتماع طارئ بلجنة الصحة البرلمان بحضور التنفيذيين؛ للوقوف على تفاصيل النظام الجديد والرد على التساؤلات المثارة حوله.

وأوضح فؤاد، في بيان له اليوم، أن "النظام الجديد الذى تم الإعلان عنه مؤخرا تسبب في خلق حالة ضبابية، نتيجة عدم وجود تفاصيل كثيرة حوله، متسائلا، هل المؤسسات الصحية الحكومية على استعداد لتطبيق النظام الجديد؟"، مشددا على ضرورة استدعاء التنفيذيين للرد على الاستفسارات الخاصة بالنظام المزمع تطبيقه.

وأشار فؤاد، إلى أن وزيرة الصحة أعلنت خلال مؤتمر صحفى، إطلاق إستراتيجية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى في مصر وتغيير نظام تكليف الأطباء، في خطوة وصفتها ببداية استدامة الإصلاح الصحى، مؤكدا، أن الجميع لا يختلف على هذه المساعى الحميدة لوزارة الصحة لتطوير وتحسين المنظومة، إلا أن هذه التصريح أثار حالة من القلق لدى الشباب الأطباء الواجب تكليفهم الشهر الجارى، نتيجة عدم توضيح آليات التطبيق.