صندوق "تحيا مصر" يسلّم 240 منزلًا بعد إعادة إعمارها في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

سلّم صندوق "تحيا مصر" اليوم الخميس 240 منزلا جديدا لأسرها في محافظة الفيوم، وذلك بعد رفع كفاءتها في إطار تسليم المرحلة الأولى من مشروع إعمار المنازل المتهالكة في ١٠٠ قرية بالتعاون مع جمعية الأورمان.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمها الصندوق بقرية بعبش المظالطي بمركز طامية، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، ومحمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان.

وقال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية.

يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الثالث مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب بيان اليوم.

وتتضمن أعمال رفع كفاءة المنازل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، حتى تستقبل هذه الأسر فصل الشتاء في مسكن آمن يوفر لهم حياة كريمة.

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وأشار إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح "عبدالفتاح"، أن الصندوق أنهى المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة والتي تضمنت 1250 منزلا في العديد من القرى والنجوع على مستوى الجمهورية.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أنه بإنهاء تنفيذ البروتوكول الثالث لتطوير المنازل يصبح إجمالي تكلفة إعمار ١٠ آلاف منزل نحو ٣٢٥ مليون جنيه.

يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمانن حيث تضمن بروتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزلا في 126 قرية، كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا في 106 قري.