مصر | انتهاء تلقي الطعون على المرشحين لانتخابات نادي القضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء تلقي الطعون على المرشحين لانتخابات نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأنه انتهت عند الساعة الثانية ظهر اليوم المدة المحددة لاستقبال الطعون في أسماء المرشحين لانتخابات النادي ولم تتلق اللجنة المشرفة على الانتخابات أية طعون.



وحددت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٤ من نوفمبر القادم، للإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، كما قررت اللجنة فتح قبول التنازلات من يوم الثلاثاء الموافق ٥-١١-٢٠١٩ حتى الأربعاء ٢٠-١١-٢٠١٩ من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ٢ ظهرا على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمي خاص.