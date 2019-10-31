مصر | تجديد حبس مدرس ونجله لسرقتهما شقة لشراء المخدرات بمصر القديمة

وكشفت تحقيقات النيابة بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد بأن "ن.ا.ع" 79 سنة ربة منزل ومقيمة شارع السليماني ـ دائرة القسم، بأنها أثناء تواجدها بمسكنها حضرت طليقة نجلها "ر.ع.ز" والمقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة لزيارتها، وعقب انصراف الأخيرة فوجئت بدخول شخصين ملثمين للشقة، والاستيلاء على هاتف محمول ومشغولات ذهبية عبارة عن ( 2 غويشة ).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "محمد.ع.س" 45 سنة مدرس ومقيم ـ أول المنيل ـ دائرة القسم "نجل المجني عليها" و"ك.م.ع" 17 سنة طالب ومقيم ـ دائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان "نجل الأول".

وتبين من الفحص أن المتهمين من متعاطي المواد المخدرة "مخدر الأستروكس" وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرا لمطالبتهما للمجني عليها بمبالغ مالية، إلا أنها رفضت فخططا لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك توجها لمسكن المجني عليها وارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.