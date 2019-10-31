مصر | اندلاع حريق هائل بشركة أدوية في أكتوبر

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اندلع حريق هائل بشركة أدوية، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شركة أدوية، بالمنطقة الصناعية الثانية، بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وجار محاصرة النيران والسيطرة عليها، قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.