مصر | مندوب بشركة دعاية وإعلان يعترف بسرقتها: "كنت أمر بضائقة مالية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مندوب بشركة دعاية وإعلان يعترف بسرقتها: "كنت أمر بضائقة مالية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة عابدين، التحقيق مع مندوب تحصيل وعامل لسرقتهما أجهزة الخاصة بشركة دعاية وإعلان التي يعملان بها في منطقة عابدين، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعات تحريات المباحث التكميلية حول نشاطهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من "علاء. ع"، 29 سنة، محام، بصفته وكيلا عن "وليد. ط"، مالك شركة للدعاية والإعلان الكائنة باكتشاف موكله سرقة 3 جهاز كمبيوتر ماركة آي ماك، 3 جهاز لاب توب ماركة "ديل، سينك باد"، 2 هاتف محمول ماركة أي فون، من داخل الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وأضافت التحقيقات أنه بإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الشركة، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "حازم ـ ر س ـ ع"، 30 سنة مندوب تحصيل بذات الشركة، و"محمد ـ أ"، 32 سنة، عامل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهماوإلقاء القبض عليهما.

وبمواجهتهما بالواقعة المنسوبة اليهما أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ولطبيعة عمله بالشركة خطط لسرقة محتوياتها، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني، وتمكنا من الدخول للشركة عقب قيامه باصطناع نسخة من مفتاحها الأصلي وسرقة محتوياتها، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول، باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

