مصر | داخل ترعة.. العثور على جثة طفل في كرداسة

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية بترعة، بنطاق المركز.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، كما انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.