مصر | حبس مسجلين خطر لسرقتهما مهندسا بالإكراه في حلوان

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قررت نيابة حلوان، حبس مسجلين خطر لسرقتهما مهندسا بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ووجهت لهم النيابة عدة تهم: الاتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان بمنطقة موقف توشكى دائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص باستبيان الأمر تمكنوا من ضبط كل من "حنفي. س"، 34 سنة، مسجل خطر، و"خالد. م"، 31 سنة، مسجل خطر وبحوزتهما فرد خرطوش، نصل معدني " كتر" كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 50 جراما، 44 قرصا مخدرا.

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وعقب قيامهما باستيقاف "صابر. خ"، 26 سنة، مهندس معماري حال سيره بمحل الضبط، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ماركة " هواوي " ومبلغ مالي 200 جنيه كرها عنه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما، وبسؤال المجني عليه أتمهما بسرقته بالإكراه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.