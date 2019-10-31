مصر | 3 نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء استبعاد طالب من أكاديمية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء استبعاد طالب من أكاديمية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري " دائرة التعليم "، حجز دعوى الطالب " عمر عبد العزيز " الحاصل على بكالوريوس نظم معلومات، لإلغاء القرار الصادر من أكاديمية الشرطة، بعدم قبوله لالتحاقه بالأكاديمية للضباط المتخصصين، للحكم بجلسة 3 نوفمبر.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار عدم قبول الطالب في أكاديمية الشرطة لشغله وظيفه خاصة بالضباط المتخصصين في جميع المجالات، والتي أعلنت عنها الأكاديمية لعام ٢٠١٨، بالرغم من اجتيازه كافة الاختبارات من الكشف الطبي وكشوف الهيئة وغيرها من الاختبارات التي تضعها الأكاديمية للطلاب المتقدمين.