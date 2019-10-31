مصر | لجنة هندسية لفحص العقار المنهار في الدرب الأحمر

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قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، تشكيل لجنة هندسية من حي الدرب الأحمر لفحص العقار المنهار، وإعداد تقرير عن حالته الهندسية وعمره، وكشف أسباب سقوط وتصدع الجدران.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانهيار العقار رقم 9 الحارة النظيفة، من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات، دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، والمكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه أسرة واحدة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ووحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية، حيث تمكنت من استخراج فتاة في العقد الثالث من العمر، من تحت الأنقاض بحالة جيدة، وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين.



وأدى ذلك إلى انهيار جزء من العقار رقم 7 المجوار للعقار المنهار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

