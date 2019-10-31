مصر | "حمودة" بـ"التلاعب بالبورصة": شركة النعيم لم تمتلك معلومة واحدة عن صفقة بيع البنك الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حمودة" بـ"التلاعب بالبورصة": شركة النعيم لم تمتلك معلومة واحدة عن صفقة بيع البنك الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأكد محامي محمد حمودة، محامي الحق المدني عن شركة "النعيم"، أن المستشار عاشور فرج المحقق في تلك القضية، معار إلى دولة قطر منذ 6 سنوات وحتى الأن، موضحًا أن جماعة الإخوان انتدبت المدعو أحمد قورة للشهادة على المتهمين للزج بهم داخل القضية. وأكد محامي محمد حمودة، محامي الحق المدني عن شركة "النعيم"، أن المستشار عاشور فرج المحقق في تلك القضية، معار إلى دولة قطر منذ 6 سنوات وحتى الأن، موضحًا أن جماعة الإخوان انتدبت المدعو أحمد قورة للشهادة على المتهمين للزج بهم داخل القضية. وأضاف حمودة، أن أحمد نعيم بدر، لا علاقة له بشركة النعيم، ولا يمتلك سهم واحد بها، ولكنه موظف عضو منتدب بالشركة، وتم فصله قبل توزيع أرباح شركة النعيم في صفقة البنك الوطني، وخلت الأوراق من أي مكافأت تقاضها المتهم نتيجة الصفقة، موضحًا أن شركة النعيم لم تمتلك معلومة واحدة عن صفقة بيع البنك الوطني، نظرًا لقيام أحد مساهميها الرئيسين ببيع اسهمه بخسارة 130 مليون جنيه، فكيف تمتلك معلومة عن الصفقة في حين يخسر أحد أعضائها الرئيسين هذا المبلغ، كما أن تقرير هيئة سوق المال استبعدت أحمد نعيم بدر من القضية تمامًا.

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، لهيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".



وأشار محامي الحق المدني عن شركة "النعيم"، إلى أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل هيئة المحكمة برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نفت جميع التهم عن المتهمين، وعدم وجود أي وقائع مخالفة واضحة في هذه القضية، مستطردا: "رغم أن أبناء مبارك بيكرهوني ومش متوافقين معايا، أحمد عز قالي جمال مبارك عمره ما كلم وزير قبل صدور قرار، أو عشان يعمل قرار".

Advertisements