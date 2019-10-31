مصر | من "منزل جديد" لـ"المؤبد".. حكاية اغتصاب سيدة الشرقية.. و"صاحب البيت" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "منزل جديد" لـ"المؤبد".. حكاية اغتصاب سيدة الشرقية.. و"صاحب البيت" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منزل جديد وتحرش فلاح مسن بسيدة عشرينية العمر
بعد خروج زوجها.. اغتصاب سيدة الشرقية
انتظر الفلاح المسن ذهاب الزوج إلى عمله في الصباح كعادته يوميًا، وبرؤيته خروجه من المنزل، استغل تواجد " دعاء" داخل شقتها بمفردها، وطرق بابها، وعند فتحها باب الشقة، ورؤيتها صاحب البيت حاولت غلقه سريعًا، لكنها لم يحالفها الحظ، فكان حينها ممسكًا في يده مطواة ووضعها على رقبتها، ثم صفعها على رأسها حتى فقدت الوعي، واغتصبها، وعندما فاقت الزوجة العشرينية وجدت ملابسها ممزقة، والفلاح المسن جالس بجوارها بعد اغتصابها، ووقتها أسودت الدنيا أمام أعينها، فلم تشعر بنفسها إلا وهي ممسكة السكين وتطعن ذلك الذئب البشري بـ 3 طعنات، حتى أسقطته قتيلًا على الأرض غارقا في دمائه.
المحكمة تعاقب الزوجة بالسجن المؤبد
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد سامي بدة، وسكرتارية خالد إسماعيل، ربة منزل بالسجن المؤبد لقيامهما بقتل فلاح اغتصابها تحت التهديد، حيث أحالتها النيابة العامة للمحكمة بتهمة القتل العمد دون سبق الإصرار، كما عاقبت المحكمة زوجها وخالها بالسجن سنة لكل منهما عن جريمة إخفاء جثة المجني عليه.
وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول" السيد م م ق" 56 سنة فلاح مقيم عزبة 3 رمسيس مركز صان الحجر، للمستشفي العام جثة هامدة، وتبين إصابته ب3 طعنات، وأنتقل الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر لموقع الحادث، لكشف ملابساته.
وكشفت التحقيقات التي قام بها الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر برئاسة العميد عمرو عبد الرازق، رئيس مباحث المديرية، عن قيام " دعاء ال ع" 20 سنة ربة منزل، مقيمة رمسيس صان الحجر، بارتكاب واقعة القتل والتخلص من الجثة بمساعدة زوجها" محمد. ع. م" 24 سنة، وخاله، كما تبين أن الزوجين يقيمان بمنزل إيجار بالطابق الأرضي ملك المجني عليه، منذ شهر، وأن المجني عليه حاول معاكسة الزوجة فصدته، وصباح يوم الحادث، استغل تواجد زوجها بالعمل وتواجدهما بمفردها بالمنزل، وطرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سلاح أبيض مطواة علي رقبتها، وحاول اغتصابها بالقوة، بعد صفعها علي رأسها، وعندما فاقت قامت بقتله بالسكين وإصابته بـ3 طعنات وتخلصت من الجثة بجوار ترعة بالقرية وتخلصت من سلاح الجريمة بمساعدة زوجها وخاله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة، أعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح الذي تخلصت منه بالمصرف، بمساعدة زوجها وخالها وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.