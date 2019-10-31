مصر | من "منزل جديد" لـ"المؤبد".. حكاية اغتصاب سيدة الشرقية.. و"صاحب البيت" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "منزل جديد" لـ"المؤبد".. حكاية اغتصاب سيدة الشرقية.. و"صاحب البيت" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"سكن جديد بالطابق الأرضي، ملابس ممزقة، اغتصاب زوجة عشرينية العمر، دفاع عن الشرف، جثة ملقاة بجوار ترعة.. وأخيرا حكم بالسجن المؤبد".. بدأت حكاية "دعاء" الزوجة العشرينية العمر، عند زواجها بـ" محمد" الفلاح الذي يكبرها بـ أربعة سنوات، والمقيم بالقرية سكنها صان الحجر، الواقعة بمحافظة الشرقية، وكان حلمها بسيط كحلم أي فتاة يجمعها منزل بسيط بزوجها، وتكون أسرة صغيرة تكبر مع مرور الأيام.

منزل جديد وتحرش فلاح مسن بسيدة عشرينية العمر



وبعد زواجهما، أخذ يبحث الفلاح عن منزل بسيط وإيجاره قليل "على قد فلوسه"، يقطن داخله هو وزوجته، حتى يرزقهما الله بمنزل غيره، حتى قادته قدماه إلى منزل فلاح مسن بعزبة رمسيس الواقعة بنفس القرية، واتفق مع صاحب البيت على إيجار شقة بالطابق الأرضي، ونقل الزوجان أثاث منزلهما، وبعد وصولهما منزلهما الجديد، شاهد صاحب البيت المسن الزوجة العشرينية العمر، وبدأ يعاكسها، وكان يحاول التحرش بها في كل مرة يجدها بمفردها، لكن "دعاء" كانت تحافظ على شرفها في غياب زوجها أثناء وجوده في عمله، وكانت توبخه وتصده، ومرت الأيام حتى اكتمل شهر على تواجدها هي وزوجها داخل منزلهما الجديد، وطوال هذه المدة، لم يتركها الفلاح المسن في حالها، وبدأت تختمر في ذهنه طريقة لمواقعتها جنسيا. بعد خروج زوجها.. اغتصاب سيدة الشرقية

انتظر الفلاح المسن ذهاب الزوج إلى عمله في الصباح كعادته يوميًا، وبرؤيته خروجه من المنزل، استغل تواجد " دعاء" داخل شقتها بمفردها، وطرق بابها، وعند فتحها باب الشقة، ورؤيتها صاحب البيت حاولت غلقه سريعًا، لكنها لم يحالفها الحظ، فكان حينها ممسكًا في يده مطواة ووضعها على رقبتها، ثم صفعها على رأسها حتى فقدت الوعي، واغتصبها، وعندما فاقت الزوجة العشرينية وجدت ملابسها ممزقة، والفلاح المسن جالس بجوارها بعد اغتصابها، ووقتها أسودت الدنيا أمام أعينها، فلم تشعر بنفسها إلا وهي ممسكة السكين وتطعن ذلك الذئب البشري بـ 3 طعنات، حتى أسقطته قتيلًا على الأرض غارقا في دمائه.

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