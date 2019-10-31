مصر | عاجل.. الإفراج عن 305 سجناء بمناسبة انتصارات أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن 305 سجناء بمناسبة انتصارات أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وجاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 219 نزيلاً بالإفراج الشرطي.

ويأتي ذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر، وكما يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.