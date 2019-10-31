مصر | "غير مقبول".. نادي القضاة يرفض تعليق إعلامي شهير على حكم "سيدة الشرقية"

وأكد نادي قضاة مصر، في بيان، اليوم، أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن.



ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الصحفية وجميع الأفراد الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله

والالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى الموقر بعدم تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة منعا للوقوع تحت طائلة القانون.