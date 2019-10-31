مصر | "غير مقبول".. نادي القضاة يرفض تعليق إعلامي شهير على حكم "سيدة الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غير مقبول".. نادي القضاة يرفض تعليق إعلامي شهير على حكم "سيدة الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن استنكر بمزيد من الأسف ما صرح به أحد الأعلاميين بشأن الحكم الصادر في إحدى القضايا بالنقد والتعليق اعتمادا - غير كاف - على نشر إحدى الصحف الخبر على موقعها الإلكتروني دونما علم منه ودراية كافية بِمَا حوته أوراق الدعوى ووقائعها وأدلة ثبوتها وهو ما يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساسا بضمانات استقلال القضاء.
وأكد نادي قضاة مصر، في بيان، اليوم، أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن.
وأكد نادي قضاة مصر، في بيان، اليوم، أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن.
ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الصحفية وجميع الأفراد الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله
والالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى الموقر بعدم تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة منعا للوقوع تحت طائلة القانون.