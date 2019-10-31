مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 198 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 198 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 198 متهما) وذلك على النحو التالي:



(19) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(55) بندقية خرطوش.

(19) طبنجة.

(127) فرد محلي.

(575) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(243) قطعة سلاح أبيض. (19) بندقية آلية.بندقية رصاص.(55) بندقية خرطوش.(19) طبنجة.(127) فرد محلي.(575) طلقة مختلفة الأعيرة.(25) خزينة متنوعة.(243) قطعة سلاح أبيض. في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (80908) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:

(394) حكم جناية.

(24959) حكم حبس جزئي.

(4366) حكم حبس مستأنف.

(39251) حكم غرامة.

(11938) حكم مخالفة. Advertisements



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (14) متهما، ارتكبوا (29) حادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (284) قضية مخدرات بحوزة (306) متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 131،995 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 26،172 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،730 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 148 جراما ).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 235 جراما ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 3،057 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 115 جراما).

عدد (4772) قرصا مخدرا.