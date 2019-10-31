مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 198 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 198 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 198 متهما) وذلك على النحو التالي:
(19) بندقية آلية.
بندقية رصاص.
(55) بندقية خرطوش.
(19) طبنجة.
(127) فرد محلي.
(575) طلقة مختلفة الأعيرة.
(25) خزينة متنوعة.
(243) قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (80908) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:
(394) حكم جناية.
(24959) حكم حبس جزئي.
(4366) حكم حبس مستأنف.
(39251) حكم غرامة.
(11938) حكم مخالفة.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (14) متهما، ارتكبوا (29) حادث متنوعة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (284) قضية مخدرات بحوزة (306) متهم، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 131،995 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 26،172 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،730 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 148 جراما ).
كمية من مخدر البودرة وزنت ( 235 جراما ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 3،057 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 115 جراما).
عدد (4772) قرصا مخدرا.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (44) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (28) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (302) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 3 دراجات نارية ).
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (28683) مخالفة مرورية، (35) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين: فحص (129) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.