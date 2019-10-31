أخبار مصر | "الشباب" تطلق فعاليات الجولة العاشرة لـ"من أجل التنمية واجهة مصر 2030" بمحافظة الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تطلق فعاليات الجولة العاشرة لـ"من أجل التنمية واجهة مصر 2030" بمحافظة الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة اليوم الجولة العاشرة من فاعليات برنامج " الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتستمر على مدار ٣ أيام على أن تنتهي السبت القادم.

وبدأت فاعليات الحملة اليوم الخميس بمجموعة من الندوات والجلسات التفاعلية وورش التوعية وعرض فني مسرحي تفاعلي تناول قضايا الزيادة السكانية وزواج القاصرات من منظور تفاعلي لأسرة مزدحمة بالأبناء وأثرها السلبي في وجود العديد من المشاكل والتي منها التسرب من التعليم، التحرش، التفكك الأسري.

كما تتضمن فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية السبت ٢ نوفمبر حوار مجتمعي بين شباب المجتمع المدني بمحافظة الإسماعيلية وعدد من المسئولين وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وتختتم فاعليات الحملة بجولة سياحية للمشاركين بالمبادرة لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الإسماعيلية.

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ويشارك في فاعليات الحملة أكثر من ٥٠٠ شاب وفتاة من الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة الإسماعيلية.

وتننظم الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ممثلة في الادارة العامة للسياحة الرياضية مبادرة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ بمختلف المحافظات المصرية بمشاركة قطاعات عريضة من شباب المحافظات.

وتهدف المبادرة لتوعية الشباب لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز المواقع السياحية من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى والفن والمسرح وورش العمل التفاعلية في مختلف محافظات مصر