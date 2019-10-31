أخبار مصر | "الشباب" تطلق فعاليات الجولة العاشرة لـ"من أجل التنمية واجهة مصر 2030" بمحافظة الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تطلق فعاليات الجولة العاشرة لـ"من أجل التنمية واجهة مصر 2030" بمحافظة الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت فاعليات الحملة اليوم الخميس بمجموعة من الندوات والجلسات التفاعلية وورش التوعية وعرض فني مسرحي تفاعلي تناول قضايا الزيادة السكانية وزواج القاصرات من منظور تفاعلي لأسرة مزدحمة بالأبناء وأثرها السلبي في وجود العديد من المشاكل والتي منها التسرب من التعليم، التحرش، التفكك الأسري.
كما تتضمن فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية السبت ٢ نوفمبر حوار مجتمعي بين شباب المجتمع المدني بمحافظة الإسماعيلية وعدد من المسئولين وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
وتختتم فاعليات الحملة بجولة سياحية للمشاركين بالمبادرة لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الإسماعيلية.
ويشارك في فاعليات الحملة أكثر من ٥٠٠ شاب وفتاة من الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة الإسماعيلية.
وتننظم الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ممثلة في الادارة العامة للسياحة الرياضية مبادرة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ بمختلف المحافظات المصرية بمشاركة قطاعات عريضة من شباب المحافظات.
وتهدف المبادرة لتوعية الشباب لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز المواقع السياحية من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى والفن والمسرح وورش العمل التفاعلية في مختلف محافظات مصر