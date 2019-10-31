أخبار مصر | "التعليم العالي": إدراج 40 برنامجا في تصنيف "US News" الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي": إدراج 40 برنامجا في تصنيف "US News" الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول إدراج 40 برنامجا ضمن 10 تخصصات مختلفة هي، العلوم الزراعية - الأحياء والكيمياء الحيوية – الكيمياء - الطب الاكلينيكي – الهندسة – المناعة – علوم المواد – الصيدلة – الفيزياء – علوم الحيوان.

وأشار التقرير إلى إدراج جامعة القاهرة في تصنيف جميع البرامج، وحصل برنامج صيدلة جامعة القاهرة على المركز 107 عالميا بأفضل ترتيب لبرنامج مصري عالميا.

كما أوضح التقرير أنه تم تصنيف عدد 7 برامج لجامعات مصرية في تخصص الكيمياء، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الطب الاكلينيكي، وعدد 9 برامج لجامعات مصرية في تخصص الهندسة، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم المواد، وعدد 5 برامج لجامعات مصرية في تخصص الصيدلة، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الفيزياء، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم الحيوان.

