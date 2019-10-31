شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة يرافقها وزير الريف الألماني، ووزير الشباب الكويتي، وبيتر بوند، رئيس المنظمة العالمية لتربية الخيول العربية الأصيلة «الواهو»، وعدد من السفراء العرب والأجانب، بطولة مصر القومية والدوليه الواحد والعشرون لجمال الخيول العرببة الأصيلة بمحطة الزهراء للخيول العربية.

وقالت «محرز» إن البطولة هذا العام يشارك فيها 270 حصانا، ويقوم بالتحكيم 10 حكام دوليين، وتستمر لمدة أربعة أيام بحيث تنتهي يوم 3 نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن البطولة المحلية تتم أول يومين والبطولة الدولية تنطلق خلال اليوم الثالث والرابع.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه لأول مرة منذ سنوات سوف تقوم الإدارة المركزية لمحطة الزهراء بعرض للخيول من إنتاج المحطةن وكذلك عرض لأدب الفروسية الشعبية يوم السبت بعد انتهاء بطولة الجمال، مشيرة إلى أنه نظرا للقيمة التاريخية للمحطة فإن هناك تكليف رئاسي بإقامة امتداد يليق بها مع الحفاظ على المحطة الأصلية كمتحف تاريخي، حيث يتم إجراء توسعات لمحطة الزهراء من خلال مقر حديث خارج الكتلة السكنية لمساحات أكبر من المساحة الحالية بمحطة الزهراء البالغة 50 فدان، يتم من خلال المحطة الجديدة تطبيق المعايير الدولية لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وشددت «محرز» على أن المحطة الجديدة ستكون إطلاقة لمصر في عالم المهتمين بصناعة الخيول العربية الأصيلة والتي تعد مصر من الدول الأصيلة صاحبة التاريخ في تسجيل الأنساب للخيول العربية الأصيلة وتحظي بتقدير دولي في هذا المجال، مشيرة إلى أن رئيس المنظمة العالمية للحصان العربي أكد اهتمامه بما تحققه محطة الزهراء للخيول العربية خاصة إنه كان أحد الخبراء الذين استعانت بهم المحطة في أوائل السبعينات.

Advertisements

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات في العالم، وأنها تشرف على أكثر من 1200 مزرعة للقطاع الخاص تحتوي على 15 ألف حصان، وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم، التي تمتلك 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان، والأخير هو أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول في العالم مع الصقلاوي، ويرجع كل اسم لهذه الأنواع نسبة إلى القبائل العربية التي اشتهرت بهذه الخيول وكانت هي مصدرها في العالم بمنطقة الجزيرة العربية، وذلك منذ نحو 4500 عام وانتقلت لمصر مع الفتح الإسلامي.

وتعتبر محطة الزهراء هي الأولى عالميًا في تصدير الخيول العربية وهي مقامة على مساحة نحو 50 فدانًا بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتحتوي على نحو 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.

وفي ختام الجولة الأولى من مسابقة جمال الخيول، قامت نائب وزير الزراعة بتسليم الدروع لأصحاب الخيول الفائزة في مسابقة الجمال الأولى ضمن البطولة المحلية للخيول العربية الأصيلة، وذلك بحضور ومشاركة العديد من خبراء الخيول في مصر والعالم.

حضر الافتتاح د خالد توفيق رئيس الهيئة الزراعية المصرية، والدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، وبعض قيادات وزارة الزراعةن كما حظى المهرجان باهتمام وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، وأنشئت لتربية الخيول العربية الأصيلة عام 1908م، ثم في عام 1928، إبان عهد الملك فؤاد الأول، اشترت الجمعية أرضها في عين شمس لتتوسع في الحفاظ على أنساب الخيول العربية.

وتنظم في مصر مهرجانا دوليًا سنويًا للخيول العربية الأصيلة تشارك فيه خيول عربية من مختلف الدول، ويجري خلاله تنظيم مسابقة لاختيار أجمل الخيل.

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة

افتتاح البطولة المصرية الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة