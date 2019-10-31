شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لربابنة القاطرات بالشركات العالمية بمركز المحاكاة والتدريب بـ«شرق بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اختتم مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم لربابنة قاطرات شركة SVITZER العالمية والذي أقيم في الفترة من 20/10 وحتى 31/10/2019 من خلال دورتين متتاليتين لتأهيل ربابنة القاطرات التابعين للشركة للعمل في الميناء المحوري بشرق بورسعيد .

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ويعد البرنامج التدريبي الأول من نوعه ضمن أنشطة مركز المحاكاة في مجال محاكاة القاطرات لربابنة الشركات العالمية، ويهدف إلى تقديم الخبرة الفنية اللازمة لقيام القاطرات بمهام المصاحبة والتراكي والإنقاذ في المجرى الملاحي للقناة وميناء شرق بورسعيد من خلال سلسلة من المحاضرات النظرية والعملية التي تشرح قواعد الملاحة الآمنة للقاطرات في المياه الضيقة.

وأكد الفريق ربيع على أن مجمع محاكيات الهيئة يحظى بسمعة طيبة في الأوساط الملاحية، ويعد أحد أكبر المحاكيات في أفريقيا والشرق الأوسط ويقدم خدمات متنوعة من خلال عدة محاكيات تواكب التكنولوجيا الأحدث في هذا المجال لخدمة قطاعات متعددة بالهيئة مثل إرشاد السفن وقيادة القاطرات ومكافحة التلوث والإنسكاب البترولي، مُعلناً استمرار جهود التطوير ورفع الكفاءة بتحديث وتطوير محاكي إرشاد السفن القديم ليعمل جنباً إلى جنب مع المحاكي الحالي مع إضافة قطاعات جديدة في القريب العاجل من خلال محاكي للكراكات وآخر للخرائط الإلكترونية.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور الذي يلعبه مركز المحاكاة في تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري من مرشدي الهيئة وصقل خبراتهم بما يتناسب مع طبيعة عملهم التي تتطلب الإلمام التام بالإبحار في الممرات الضيقة وكيفية التعامل السليم مع المواقف الطارئة، مشيراً إلى اتساع نطاق عمل مجمع المحاكيات ليشمل تنظيم برامج تدريبية متخصصة للشركات الأجنبية لتحقيق التواصل الفعال والتنسيق أثناء عبور المجرى الملاحي.