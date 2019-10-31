شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع منافذ بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة (الأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تشغيل منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة. قام هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بافتتاح مشروع بيع اللحمة الطازجة بسعر منخفض برعاية الأمين العام لصندوق الغرفة التجارية بمحافظة كفرالشيخ، وذلك لبيع كافة اللحوم بأسعار، كبدة 80 جنيها، جاموسى وبقرى 60 جنيها، البتلو 65 جنيها، الضاني 80 جنيها، وذلك يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع بجوار المركز الطبى ببلطيم، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز، مؤكدآ أن الذبح يتم تحت اشراف الطب البيطرى بالسلخانة.

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