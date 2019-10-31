شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: السياحة تمثل 30% من الصادرات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن السياحة تمثل 30% من الصادرات الخدمية، و7% من صادرات العالم، وتوفر 1/10 من كل فرصة عمل.

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وأشارت خلال مشاركتها في جلسة صناعة السياحة: «الاتجاهات العالمية والاستثمار»، التي أقيمت في إطار «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إلى أهمية قطاع السياحة عالميا حيث إنه أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا وتأثيرًا في اقتصاديات الدول لما له من أهمية وتشابكات مع الصناعات الأخرى.

وأشارت «المشاط» إلى أهمية النظر إلى قطاع السياحة من منظور اقتصادي وهو ما تتبناه القيادة السياسية في مصر في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن القطاع يساهم بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي وفي خلق فرص عمل.

وأضافت أنه من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، قامت الوزارة بصياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص، الذي يمثل 98% من قطاع السياحة في مصر، موضحة أن رؤية البرنامج هي «تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية»، وصولا إلى الهدف الأشمل، وهو «توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به».