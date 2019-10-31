المشاط: التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة عالميًا تتحدى القوالب التقليدية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في جلسة صناعة السياحة «الاتجاهات العالمية والاستثمار»، التي أقيمت في إطار المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية «مبادرة مستقبل الاستثمار»، كما شارك في الجلسة قيادات حكومية وقيادات من القطاع الخاص من كبرى شركات السياحة العالمية، منهم رئيس الهيئة السعودية للاستثمار، وسلطان مفتي، نائب المحافظ لجذب الاستثمار والتنمية بالهيئة العامة للاستثمار.

‏كما حضر الجلسة السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض، ووفد من أعضاء من البعثة المصرية في السفارة بالرياض.

وقالت وزيرة السياحة، إن التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة عالميًا تتحدي القوالب التقليدية، موضحة أن ذلك كان سبب في إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي.

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وجاء انعقاد هذه الجلسة نظرًا لأهمية قطاع السياحة باعتباره قطاع حيوي ومحرك للاقتصاد العالمي، وتناولت الجلسة موضـــــوعات غاية في الأهمية بالنسبة لقطاع الســـــياحة ومنها التحولات التي يشــهدها مجال الاستثمار في المنطقة والتي تؤثر بصورة كبيرةً على النمو في صناعة السياحة والضيافة.

وأشارت «المشاط» إلى أنه على الرغم من النمو الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، فإن ديناميكيات سلسلة القيمة السياحية قد تغيرت بشكل كبير؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة لاتجاهات السائحين والمسافرين أن اهتماماتهم قد تغيرت وأصبحوا يبحثون عن معايشة تجربة سياحية جديدة والتعرف على أنماط مختلفة من البشر والتفاعل مع البيئة المحلية للأماكن التي يزورونها، كما أصبحت المنصات الرقمية لها دور كبير في تحديد السائح لوجهته.

وقالت إن ذلك أصبح يمثل تحديا أمام صناعة السياحة لضرورة الخروج من نطاق نموذج الأعمال التقليدي، وتوفير فرص استثمارية جديدة وجاذبة لشركات السياحة والسفر والمستثمرين يتم البناء عليها من أجل تحقيق التنمية السياحية المنشودة.

وخلال الجلسة تم مناقشة المطلوب من المستثمر السـياحي لضمان النجاح خلال السنوات القادمة والاستفادة من هذا التطور في عالم السياحة والسفر، وقالت إن التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة والسفر عالميا، أصبحت تتحدى باستمرار القوالب التقليدية للسياحة والسفر والضيافة الموجودة في بعض الدول، مما يدفع الدول إلى تحديث آلياتها وإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذه المتغيرات الناتجة عن التقدم التكنولوچي الذي اصبح يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع، وهو من الأسباب التي دفعت وزارة السياحة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري في نوفمبر الماضي، بهدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.