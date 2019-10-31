شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«السكة الحديد»: «الوزير» طلب تحقيقًا عاجلًا في واقعة «قطار شبين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر رسمية بالسكة الحديد، لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، طلب تحقيقًا عاجلًا في واقعة تحرك قطار شبين القناطر دون سائق، الإثنين الماضي، والتي أكدت صحتها اللجنة التي أرسلها الوزير برئاسة اللواء خالد حمدي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

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وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، في بيان رسمي أنه «قد وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد بأن قطارًا بمحطة شبين القناطر قد تحرك دون سائق، الإثنين الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٩، وأنه على الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة ذلك، والتي نفت حدوث ذلك، وأن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة، ورغم ذلك تم صدور تعليمات من رئيس الهيئة للمسئولين عن التشغيل بمزيد من التحقيق في صحة ما أثير، حيث تم استدعاء المسئولين عن التشغيل بمحطة شبين القناطر في هذا الوقت والتحقيق معهم وسؤالهم عن صحة الواقعة، حيث نفوا جميعاً ما أثير بالرسالة ثم قامت لجنة بالتوجه لمحطة شبين القناطر والتحري عن صحة ما حدث والوقوف على إجراءات التشغيل بالمحطة، وتبين عدم صحة ما أثير بشأن هذه الواقعة».

كان محمود بدر النائب عن محافظة القليوبية قد كشف عن الواقعة وتقدم بطلب إحاطة حولها، مطالبًا الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة مستقلة من الوزارة للذهاب إلى المحطة والتحقق من الواقعة، وهو ما تم حيث أرسل الوزير لجنة ضمت كل من اللواء خالد حمدي مدير الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس خالد صبرة مستشار الوزير للشئون الفنية، والمستشار أحمد عبدالرحيم مستشار وزارة النقل للشئون القانونية.

وعقب انتهاء أعمال اللجنة، قال «بدر» في بيان أن «اللجنة استمعت إلى شهادات العشرات من أبناء المدينة الذين شهدوا الواقعة وساهموا في المساعدة في إنزال المواطنين من القطار أثناء تحركه دون سائق، والذين كشفوا عن حالة الهلع التي أصابت الذين كانوا داخل القطار، وكيف أن ألقى بعضهم بنفسه ولولا ستر الله، لتحققت الكارثة بسبب وجود قطار الشرق القادم من الناحية المقابلة للقطار»، حسب قوله.