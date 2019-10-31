شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: وفرنا 513 ماكينة غسيل كلوي و14 محطة معالجة مياه خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن توريد وتركيب 513 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى 14 محطة معالجة بالمستشفيات بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات التشغيل لمراكز ووحدات الغسيل الكلوي خلال العام المالي 2018/2019 .

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وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، الخميس، عن أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد وجاري توفير 2600 ماكينة غسيل كلوي و2000 كرسي كلى لصالح الوزارة، كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 9 مليون مرشح کلى، وجاري توزيعهم على المستشفيات ووحدات غسيل الكلي، بالإضافة إلى أنه جاري توفير 75 محطة معالجة مياه أخرى، بالإضافة إلى إجراء حصر شامل لجميع الماكينات ومحطات المياه لاستبدال القديم منها بالماكينات جديدة وفقاً لتقارير الصيانة الدورية.

وفي إطار خطة الوزارة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية، قال «مجاهد» إنه تم إصلاح وصيانة 462 جهاز أشعة من مختلف الأنواع بمستشفيات وزارة الصحة في جميع المحافظات، كما تم تركيب وتشغيل نظام «الباكس» في 18 مستشفی و5 مراكز صحية بمحافظات «بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء»، مشيرًا إلى أن «الباكس» هو عبارة عن سيرفر بسعة تخزين هائلة لتخزين كل ما هو فحوصات شعاعية للمرضى ويمكن تداول صور الأشعة عن بعد، عن طريق الشبكات المحلية اللاسلكية أو عن طريق الإنترنت بأفضل جودة ممكنة للصور، بشبكة مؤمنة كليا، كما يتميز هذا النظام بسعة تخزينية وأرشفة للفحوص الشعاعية للمرضى وإمكانية الوصول السريع إليها وعمل أرشيف بالاسم أو الرقم التسلسلي أو التاريخ وتجميع وترتيب كل الفحوصات التي تخص مريضاً معيناً في ملف خاص به والرجوع السريع إليها.

وقال إنه تم ترخيص أكثر من 150 قسم ومركز أشعة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى الانتهاء من تدريب 70 طبيباً على إجراءات الوقاية الإشعاعية.