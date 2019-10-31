شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 22 جامعة مصرية ضمن «تصنيف QS» للمنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية.

أوضح التقرير الصادر، الخميس، أن 22 جامعة مصرية أدرجت ضمن التصنيف من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.

وشملت الجامعات المصرية التي أدرجت في التصنيف للمنطقة العربية جامعات: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، حلوان، قناة السويس، الأمريكية، الألمانية، البريطانية، طنطا، الزقازيق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بنها، بني سويف، المنيا، الفيوم، المستقبل، جنوب الوادي، كفر الشيخ، المنوفية.

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وأشار التقرير إلى زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1٪، على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 16.4% العام الماضي.

ويعتمد تصنيف «QS» على العديد من المعايير منها، (الشهرة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الدوليين).

كما ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول إدراج 40 برنامجا ضمن 10 تخصصات مختلفة هي، العلوم الزراعية- الأحياء والكيمياء الحيوية – الكيمياء- الطب الاكلينيكي – الهندسة – المناعة – علوم المواد – الصيدلة – الفيزياء – علوم الحيوان.

وأشار التقرير إلى إدراج جامعة القاهرة في تصنيف جميع البرامج، وحصل برنامج صيدلة جامعة القاهرة على المركز 107 عالميا بأفضل ترتيب لبرنامج مصري عالميا.

كما أوضح التقرير أنه تم تصنيف عدد 7 برامج لجامعات مصرية في تخصص الكيمياء، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الطب الاكلينيكي، وعدد 9 برامج لجامعات مصرية في تخصص الهندسة، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم المواد، وعدد 5 برامج لجامعات مصرية في تخصص الصيدلة، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الفيزياء، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم الحيوان.